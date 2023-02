Heiko Biehl Berlin Dienstag, 14.02.2023 | 19:22 Uhr

Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Es ist wohl auch der momentanen politischen Großwetterlage geschuldet, dass unsere Helden in Berlin eine fast schon untertänige Leidensfähigkeit gegenüber Polen zeigen. Die machen was sie wollen, weil sie es können.