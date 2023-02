In Brandenburg hat es in den ersten zwei Jahresmonaten überdurchschnittlich viel geregnet. Laut dem Deutschem Wetterdienst war der Februar mit 43 Liter pro Quadratmeter 30 Prozent "zu nass" im Vergleich zu der historischen Referenzperiode 1961-1990. Auch der Januar lag mit 61 Liter pro Quadratmeter deutlich über dem historischen Durchschnitt von 40 Liter. "Die oberen Bodenschichten sind gesättigt", sagte der Brandenburger Landesbauernpräsident, Henrik Wendorff, dem rbb.

Doch die guten Messwerte der zwei ersten Monate des Jahres bedeuten nicht unbedingt genug Wasser für Brandenburg und die Landwirte. Auch im Jahr 2022 regnete es im Januar und Februar genug (jeweils 40 und 60 Liter pro Quadratmeter), doch im ganzen Jahr fielen am Ende in Brandenburg durchschnittlich 430 Liter pro Quadratmeter, 23 Prozent weniger als in der historischen Referenzperiode. Brandenburg war nach Berlin die zweittrockenste Region in Deutschland.