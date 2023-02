Vorfall an einer Oberschule in Frankfurt (Oder): Die sogenannten Freigeister, die montags zu Demonstrationen aufrufen, sollen Schüler bedrängt haben, damit diese ihre Flyer mitnehmen. Der Staatsschutz ermittelt.

Zwei Männer sollen am Dienstag an der Heinrich-von-Kleist-Oberschule in Frankfurt (Oder) Schüler bedrängt, bedroht und am Verlassen des Schulhofs gehindert haben. Nach Angaben der Polizei hat die Schulleitung die Polizei darüber informiert, dass die Männer politische Flyer der sogenannten Frankfurter Freigeister in der Schule verteilt hätten. In den Flyern wurde zu einer "Friedensdemonstration" aufgerufen.

"Nachdem der Polizei der Sachverhalt bekannt wurde, ist eine Anzeige aufgenommen worden wegen des Verdachts der Nötigung", sagte der Pressesprecher der Polizeidirektion Ost, Roland Kamenz, dem rbb. Inzwischen ermittle der Staatschutz, der sich mit den Schülern und der Lehrerin, die am 14. Februar die Hofaufsicht hatte, verständigen und ihre Aussagen überprüfen werde.