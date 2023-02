Halle an der Saale hat sich nach rbb-Informationen im Rennen um den Standort des neuen Zukunftszentrum Deutsche Einheit durchgesetzt. Das meldet auch der MDR Sachsen-Anhalt unter Berufung auf den Jury-Entscheid. Offiziell verkünden will der Ostbeauftragte der Bundesreigerung, Carsten Schneider (SPD), das Ergebnis am Mittwoch. Hierzu hat er zu einer Pressekonferenz eingeladen. Wie es heißt, muss die Bundesregierung das Resultat noch bestätigen. Nach rbb-Informationen kamen Halle und Frankfurt (Oder) in die finale Schlussrunde, in der Halle den Zuschlag ergattern konnte.