Wossi Mittwoch, 15.02.2023 | 13:43 Uhr

"Auf diesem Imagegewinn können wir aufbauen" sagt typischer Weise eine Verliererin? Wetten, dass mit "aufbauen" von Ihrer Seite nichts mehr kommt? Insbesondere das Wort "wir" sticht hervor.

40 Mille (!) werden in Brandenburg NICHT verbaut! Was hat Frau Schüle getan um FF zu helfen? Was hat Herr Woidke getan um FF zu helfen? "Erfolgsgipfel" ist vielleicht zu weit hergeholt und passt nicht an diese Stelle. Trotzdem, sei mal an dieser verlorenen Stelle daran erinnert, wo die Prioritäten liegen und wie darüber berichtet wird. Die Enttäuschung hat es in sich. Ob die Beteiligten auch "in sich" gehen?