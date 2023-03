Eine 55 Jahre alte Autofahrerin ist in Eberswalde (Barnim) in Folge eines Verkehrsunfalls gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam die Frau am Montagabend aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, durchbrach mit ihrem Wagen einen Zaun und stürzte eine Böschung hinab.

Rettungskräfte konnten die Fahrerin den Angaben zufolge an der Unfallstelle zwar noch reanimieren. Sie sei aber wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.