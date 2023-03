Frankfurt (Oder) - Eisenhüttenstadt - Verdi ruft zu Warnstreiks in Verwaltungen und Kitas auf

Mi 22.03.23 | 15:20 Uhr

dpa/Hauke-Christian Dittrich Bild: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst werden an diesem Donnerstag Beschäftigte der Stadtverwaltungen in Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) in den Warnstreik treten. Auch Eltern von Kita-Kindern müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Denn in Eisenhüttenstadt sollen laut Gewerkschaftssprecher die Kitas wegen des Warnstreiks geschlossen bleiben. Beschäftigte im Ausstand aus Eisenhüttenstadt sollen zu einer Streikkundgebung vor die Stadtverwaltung in Frankfurt (Oder) kommen. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit einigen Hundert Teilnehmern, wie sie am Mittwoch mitteilte.



Streik vor der dritten Tarifrunde in Potsdam

Am kommenden Montag beginnt in Potsdam dann die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Sie wird in der brandenburgischen Landeshauptstadt von Arbeitsniederlegungen begleitet. Verdi rief die Beschäftigten in allen Verwaltungen, Bauhöfen, Friedhöfen, Kitas und Bibliotheken am Montag zum ganztägigen Warnstreik auf. Es soll vor dem Verhandlungs-Hotel in Potsdam eine Kundgebung geben.

Weitreichende Arbeitsniederlegungen auch in Berlin geplant

Auch in Berlin sind am 23. und 24. März die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem "Großteil" der Betriebe des öffentlichen Dienstes aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind laut Gewerkschaft unter anderem kommunale Krankenhäuser, Wasserbetriebe, die Stadtreinigung und das Studierendenwerk.

Arbeitgeber und Gewerkschaften bislang uneinig