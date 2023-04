Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und seine Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern warnen in einem Brief davor, dass sich die Katastrophe in der Oder wiederholt. Es bedürfe unbedingt einer deutsch-polnischen Oderkonferenz.

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hatten bereits in einem gemeinsamen Brief an Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) eine deutsch-polnische Oder-Konferenz gefordert. Damit sich eine Umweltkatastrophe wie vergangenen Sommer nicht wiederhole, heißt es darin, müssten alle Akteure von beiden Seiten des Flusses noch vor dem Sommer an einen Tisch gebracht werden. "Es ist gut, dass die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und von Brandenburg eine solche Konferenz unterstützen", so das Bundesumweltministerium auf Anfrage von rbb24.