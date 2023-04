Brandenburgs Wälder sind auf großen Flächen von Monokulturen geprägt - rund drei Viertel der Bäume sind Kiefern. Für den Waldbrandschutz gelten der Waldumbau von Kiefern- zu Mischwäldern als ein zentraler Schritt. Mehr als die Hälfte der Wälder in Brandenburg ist in Privatbesitz.

Zum "Tag des Baumes" wies Vogel zudem darauf hin, dass der Klimawandel den Wäldern erheblich zu schaffen mache. Besonders groß seien die Schäden durch die Dürre. "Seit mehreren Jahren haben wir in 1,80 Meter Tiefe knochentrockenen Boden. Das ist genau die Tiefe, in der die meisten Bäume wurzeln. Und wenn die Bäume kein Wasser mehr über ihre Wurzeln bekommen, dann fangen sie an zu leiden und irgendwann auch zu sterben." Der Dürremonitor des Helmholtz-Instituts könne diese These stützen, so Vogel weiter.

Unterdessen teilte die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg mit, dass in Vorbereitung der bevorstehenden Waldbrandsaison, in diesem Jahr vier neue Löschbrunnen gebohrt und 56 Kilometer Waldbrandschutzschneisen instandgesetzt wurden.

Vier von fünf Bäumen in deutschen Wäldern sind krank - so steht es im aktuellen Waldzustandsbericht. Wie ist die Situation in Brandenburg? Fragen an den Biologen Pierre Ibisch von der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde.

Wie alle Wälder Brandenburgs litten auch Wildnisgebiete unter zunehmend heißen und trockenen Sommern, so die Stiftung. Ehemalige militärisch genutzte Flächen seien überdies oft noch mit alten Kampfmitteln belastet, die nur teilweise beseitigt werden könnten. Die Wildnisstiftung setzt Waldbrandschutzkonzepte den Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit Landkreisen, Feuerwehr, Forstverwaltung und Naturschützern um. Ziel sei es, die umliegenden Gebiete maximal zu schützen und dabei möglichst wenig in naturbelassene Flächen mit hohem Naturschutzwert einzugreifen.

Die Wildnisstiftung ist nach eigenen Angaben eine der größten privaten Eigentümerinnen von Wildnisgebieten in Deutschland. So sichert sie beispielsweise vier ehemalige Truppenübungsplätze für den Naturschutz, unter anderem eine 3.150 Hektar große Fläche in der Lieberoser Heide. Auch in Jüterbog wurde bis 1992 ein Truppenübungsplatz militärisch genutzt. Dort hatte es wiederholt große Waldbrände gegeben.