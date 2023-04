Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell in Ostbrandenburg wegen kinderpornografischer Straftaten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat es am Dienstag in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Cottbus insgesamt zehn Durchsuchungen bei Männern im Alter zwischen 24 und 62 Jahren gegeben.

Vier der Tatverdächtigen lebten in der Uckermark, jeweils zwei in den Landkreisen Barnim und Märkisch-Oderland, einer in Oder-Spree und ein weiter in Frankfurt (Oder), hieß es.