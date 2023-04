Sparkassen-Einbruch in Strausberg: Polizei fahndet nach Fluchtfahrzeug

Do 13.04.23 | 16:04 Uhr

Nach dem Einbruch in die Sparkasse Strausberg (Märkisch-Oderland) am Ostermontag bittet die Polizei nun um Mithilfe. Die Beamten fahnden nach dem Fluchtfahrzeug, einem Opel Insignia Sports Tourer. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Donnerstagnachmittag mit. Zunächst ging die Polizei von einem silbernen Fahrzeug aus - jetzt wird ein weißes Auto gesucht.

Das genaue Geschehen in der Sparkasse sei noch nicht geklärt, sagte Till-Justus Hille, Sprecher der Polizeidirektion Ost. "Aber das Geschehen drumherum, da setzen wir unsere Hoffnung drauf, dass Leute etwas gesehen oder gehört haben."

Zudem werden Anwohner gefragt, ob sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge vor der Tat in dem entsprechenden Bereich an der Großen Straße gesehen haben. Videos oder Fotos könnten hilfreich sein, hieß es. Sogar ein Selfie vom Sonntagsspaziergang könne helfen. "Bitte löschen Sie die nicht, prüfen Sie, ob darauf was Interessantes zu sehen sein könnte", sagte Hille dem rbb.