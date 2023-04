Wiedereröffnung der Schwimmhalle in Schwedt verzögert sich

Do 06.04.23 | 19:16 Uhr

Wegen eines Konstruktionsfehlers stürzte 2021 das Dach der Schwimmhalle Aquarium in Schwedt ein. Der Wiederaufbau sollte dieses Jahr fertig sein, doch nun sprechen die Stadtwerke von einer Eröffnung frühestens im Sommer 2024.

Ursprünglich rechnete Sasson mit einem Ende des Wiederaufbaus im Jahr 2023 . Doch nun sagt der Geschäftsführer, dass frühstens ab Sommer 2024 Schwimmer in der Halle ihre Bahnen ziehen werden. Grund für die Verzögerung seien die Materialknappheit, unklare Lieferketten sowie fehlende Planungs- und Baukapazitäten.

Im Sommer 2021 war das Dach der Schwimmhalle kurz vor ihrer Wiedereröffnung eingestürzt. Zur Unglückszeit befand sich niemand in dem Gebäude. Die Einrichtung war für Sanierungsarbeiten damals geschlossen.

Die Schwimmhalle in Schwedt (Uckermark) wird länger als geplant trocken bleiben: Die Wiedereröffnung des Schwimmbads Aquarium verzögert sich um mindestens ein Jahr, wie der städtische Betreiber, die Stadtwerke Schwedt, bekanntgegeben hat. "Wir haben erhebliche Verzögerungen", sagte Dirk Sasson, Geschäftsführer der Stadtwerke, dem rbb. "Es müsste schneller gehen."

In der Schwimmhalle gehen die Bauarbeiten weiter, wenn auch langsamer als geplant: Um das Sportbecken herum stehen aktuell Baurüstungen, Bauleute ziehen die Außenwände hoch. Das Becken selbst liegt im Trocknen, die Trümmer von der Unglücksstelle sind längst geräumt.

Offenbar warten auch die Schwedterinnen und Schwedter sehnsüchtig auf ihre Freizeiteinrichtung: "Schwimmen fehlt mir, ich würde gern mal wieder gehen“, sagte eine Anwohnerin dem rbb. "Es ist ein großer Einbruch für die Stadt. Man hat hier in der Umgebung nicht so viele Seen und deshalb war das Schwimmbad schon sehr schön", sagte eine andere Frau aus Schwedt.

Fast acht Millionen Euro sind für die Sanierung und den Wiederaufbau geplant. Im vergangenen Jahr rechneten die Stadtwerke noch mit Kosten von etwa fünf Millionen Euro. Ab Mitte Mai soll der Rohbau für die tragenden Elemente fertig sein.

