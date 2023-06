Vater Berlin Dienstag, 20.06.2023 | 17:51 Uhr

Was soll die Aufregung?

Wir wollen doch Rasen können und unsere Freiheit in der Blechkarren leben.

An Unfällen sind immer ausnahmslos KFZ-Lenker schuld!

Also weiter so und Augen zu, wenn es halt Tote und Verstümmelte gibt!