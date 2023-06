Tarifverhandlungen - Awo-Mitarbeiter fordern bei Warnstreik in Schwedt faire Löhne

Mi 28.06.23 | 14:19 Uhr

dpa/Daniel Naupold Audio: Antenne Brandenburg | 27.06.2023 | Michael Lietz | Bild: dpa/Daniel Naupold

Der Frust bei den Angestellten in Schwedt (Uckermark) ist groß: Fast alle der 210 Mitarbeiter des Stadtverbands der Arbeiterwohlfahrt (Awo) haben sich am Dienstag am befristeten Warnstreik der Gewerkschaft Verdi beteiligt. Nur die Notversorgung im Seniorenheim, in der Tagespflege und dem ambulanten Dienst war von dem Ausstand ausgenommen. Die Tarifverhandlungen seien trotz erzielter Einigung nicht zu einem Abschluss geführt worden, gab Verdi-Verhandlungsführer Ben Brusniak als Grund für die Arbeitsniederlegung an. Der rbb hat den Awo-Vorstand in Schwedt mehrfach kontaktiert. Für eine Stellungnahme stand jedoch am Dienstag und Mittwoch niemand zur Verfügung.

Seit März Verhandlungen

"Dieses Verhandlungsergebnis war noch im sogenannten Gremienvorbehalt, und zwei Tage vor Ablauf dieser Frist hat die Awo einseitig das Verhandlungsergebnis widerrufen", so Brusniak. Doch anstatt mit der Gewerkschaft wieder in Verhandlungen zu treten, habe die Awo entschieden, nicht weiter verhandeln zu wollen, sondern einseitig einzelne Faktoren des Tarifergebnisses umzusetzen, berichtet der Gewerkschaftssekretär weiter. "Vor dem Hintergrund haben die Beschäftigten dann entschieden, dass sie in den Warnstreik treten, weil sie weg von der Unsicherheit wollen", sagt Brusniak.

Diese Unsicherheit sei auch auf das Gehalt zurückzuführen, so Brusniak weiter. Im Durchschnitt würden die Pflegekräfte der Awo Schwedt zehn Prozent weniger verdienen als Mitarbeitende in anderen Awo-Verbänden in Brandenburg, heißt es aus der Belegschaft. Aus diesem Grund hatten bereits im März Verhandlungen mit dem Arbeitgeber begonnen. Eine Angleichung an die üblichen Tarifverträge in Brandenburg sei dabei auch zustande gekommen, berichtet Brusniak.

Verhandlungen am 4. Juli

Für die Beschäftigten der Awo Schwedt soll offenbar in der kommenden Woche weiterverhandelt werden. Der Vorstand werde sich am 4. Juli wieder an den Verhandlungstisch setzen, sagten Awo-Vertreter am Dienstag am Rande des Warnstreiks.