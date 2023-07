Staatsanwaltschaft ermittelt - 80-jähriger Toter bei Brand in Melchow weist Schussverletzung auf

Nach dem Brand mit zwei Toten hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Beide Verstorbenen seien in einem Nebengebäude gefunden worden. Untersucht werde auch ein möglicher Suizid.

Nach dem Brand eines Hauses am Sonntag in Melchow bei Eberswalde (Barnim) mit zwei Toten hat eines der Opfer eine Schussverletzung. Das teilte Ricarda Böhme, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) dem rbb am Montag auf Anfrage mit.

Die Todesursache werde ermittelt, sagte Böhme weiter. Ihr zufolge war der 80-jährige Bewohner bei dem Feuer am Sonntag in einem Schuppen auf dem Grundstück von Einsatzkräften mit einer Schussverletzung geborgen worden. Er starb später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Leichen sollen obduziert werden

In dem Schuppen habe die Feuerwehr auch die Leiche einer Frau entdeckt. Sie ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht zweifelsfrei identifiziert worden. Auch zur Todesursache sowie zur Ursache für das Feuer laufen derzeit noch die Ermittlungen. Beide Personen sollen obduziert werden. Auf den ersten Blick sehe es nach einem erweiterten Suizid aus, das müsse aber die Rechtsmedizin klären, sagte Böhme der Nachrichtenagentur dpa. In dem Haus wurden laut Staatsanwaltschaft auch mehrere Brandsätze gefunden.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte das Einfamilienhaus nahe des Bahnhofs am Sonntag komplett nieder. Laut eines rbb-Reporters war am Montag nur noch ein Schutthaufen des einstigen Hauses zu sehen. Das Löschen hätte sich laut Feuerwehr schwierig gestaltet, weil das Haus einstürzte und zudem an Bahngleise grenzte.

Durch das Feuer war am Sonntag der Bahnverkehr auf der RE-3-Strecke Bernau-Eberswalde (Barnim) unterbrochen. Um die Feuerwehrleute nicht zu gefährden, sei der Strom der Oberleitungen abgeschaltet worden, berichtet die dpa. Für den RE 3 wurden während des Brandes Ersatzbusse eingesetzt. Einige Fernbahnzüge mussten umgeleitet werden, darunter auch ICEs.

