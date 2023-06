S1, S25 und S26

Vom 19.06. bis 23.06. 22 Uhr (Teltow Stadt) Nordbahnhof <> Frohnau/Hennigsdorf Zugverkehr verändert: Fahrgäste der S1 steigen bitte in beiden Fahrtrichtungen in Schönholz um. Die Weiterfahrt erfolgt nach 12 Minuten vom selben Gleis. Die Wartezeit in Schönholz lässt sich durch die Nutzung der S25 (Teltow Stadt <> Alt-Reinickendorf) in beiden Fahrtrichtungen auf 6 Minuten reduzieren. Fahrgäste der S25 steigen bitte in beiden Fahrtrichtungen in Alt-Reinickendorf um. Die Weiterfahrt erfolgt in Fahrtrichtung Hennigsdorf nach 12 Minuten und in Fahrtrichtung Teltow Stadt nach 18 Minuten vom selben Gleis. Taktänderung: Bornholmer Straße <> Schönholz S-Bahnverkehr nur im ungefähren 10-Minutentakt mit S1 und S25 Taktänderung: Schönholz <> Frohnau S-Bahnverkehr nur im 20-Minutentakt S1