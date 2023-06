Der Bestand der Fische in der Oder hat als Folge der Umweltkatastrophe im vergangenen Sommer um bis zu zwei Drittel abgenommen. Das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen zum Zustand des deutsch-polnischen Grenzflusses in diesem Frühjahr, die am Montag vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) vorgestellt wurden. Zudem sei die Salzbelastung der Oder aktuell ähnlich hoch wie im August 2022.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bezeichnete die Situation am Montag als "bedrückend". Sie sagte im IGB in Berlin, dass die Zeit dränge, um den hohen Salzgehalt in der Oder zu verringern, der wahrscheinlich aus dem polnischen Bergbau stamme. Bislang sei in Polen aber "kein Paradigmenwechsel zu erkennen", so Lemke weiter.