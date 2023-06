Das polnische Umweltministerium wirft der Bundesregierung vor, sich nicht um 35.000 Tonnen illegal in Polen verklappten Müll aus Deutschland zu kümmern. So frage die polnische Seite seit Jahren bei verschiedenen staatlichen Stellen an, etwas zu unternehmen, so das Umweltministerium gegenüber dem rbb. Jedoch fühle sich im deutschen Föderalismus niemand hierfür verantwortlich. Deshalb plane das polnische Umweltministerium, Deutschland vor dem europäischen Gerichtshof (EuGH) zu verklagen.

Doch so klar scheint die Ausgangslage gar nicht zu sein, wie ein Blick in das westpolnische Dorf Sarbia zeigt. Es liegt etwa 200 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt.

Das schmucke Dorf verfügt über viele kleine Häuser, die sich wie auf einer Perlenschnur an einer Straße aufreihen. Dazu gibt es einen kleinen Teich. Es ließe sich hier ganz nett leben, wenn da nicht die riesige Müllhalde wäre. "Für uns ist der Müll ein gewaltiges Problem, denn ganz in der Nähe der Halde ist unsere Wasserentnahmestelle. Wenn es regnet, sickert alles in den Boden und dann irgendwie auch in unser Grundwasser. Das Wasser ist schlechter geworden. Ungekocht kann man es nicht mehr trinken", erklärte Gemeindevorsteherin Longina Vika.

Im Ballen gepresst liege der Müll schon seit 2018 am Dorfrand und niemand wisse so ganz genau, was sich in der Halde alles noch an Giftigem versteckt, sagte sie, denn der Müll sei illegal hier verklappt worden.