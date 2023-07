Die Kriminalpolizei konnte in Fürstenwalde (Oder-Spree) eine Serie von Brandstiftungen aufklären und einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Wie die Polizeidirektion Ost zusammen mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) am Montag mitteilte, soll der Mann in den vergangenen zwölf Monaten im Stadtgebiet von Fürstenwalde mindestens sechs Autos, Hausfassaden und Mülltonnen angesteckt haben. In einem Fall soll der 29-Jährige in einem Mehrfamilienhaus sowie in einem Supermarkt gezündelt haben.