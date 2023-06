Außerdem kontrollieren mehrere Videowagen in Zivil die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit und des vorgeschriebenen Abstands zwischen Fahrzeugen, wie Kamenz sagte. "Sie haben in den vergangenen Tagen eine Vielzahl von Verstoßen festgestellt", so der Polizeisprecher. Auf der A12 besteht in beide Fahrtrichtungen ein Lkw-Überholverbot und Lkw müssen einen besonderen Abstand von 50 Metern zu vorausfahrenden Fahrzeugen einhalten.

Ob die verstärkte Verkehrsüberwachung die Sicherheit auf der A12 tatsächlich spürbar erhöht, dazu wollte sich die Polizei noch nicht äußern.