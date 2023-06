Uckermark - Freiwillige retten Rehkitze vor Mähmaschinen

Mi 14.06.23 | 15:11 Uhr

Riccardo Wittig/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 14.06.2023 | Bild: Riccardo Wittig/rbb

Landwirte sind derzeit wieder mit der Heuernte beschäftigt. Jedes Jahr werden dabei zahlreiche Rehkitze Opfer von Mäschdreschern. Damit die jungen Tiere nicht ins Schneidewerk der Maschinen gelangen, werden die Flächen von Freiwilligen abgesucht. Von Riccardo Wittig

Unschuldig, zierlich und nur wenige Tage alt: Vier Rehkitze können freiwillige Helferinnen und Helfer am frühen Mittwochmorgen im Dickicht der Gräser auf einem Feld bei Gartz (Uckermark) retten. "Es ist doch ein schönes Gefühl, wenn man so einem kleinen Lebewesen das Leben retten kann", freut sich Helfer Andreas Schmidt. Für eine Flucht vor dem Schneidwerk der Landtechnik sind die Tiere noch zu klein. Häufig werden durch die Wiesenmahd Rehkitze verletzt und getötet. Mitten in der Nacht stehen die Retterinnen und Retter für die Suche auf. Geortet werden die Tiere mit einer fliegenden Wärmebildkamera. In der Vergangenheit seien auch Hunde bei der Rehkitzsuche eingesetzt worden, berichtet Jörg Kabelitz, der Vorsitzende der Hegegemeinschaft Angermünde/Schwedt: "Das hat aber nicht viel gebracht. Die Hunde haben die Kitze häufig nicht finden können, weil sie ja in den ersten Wochen keinen Körperduft abgeben - ein von der Evolution hervorgebrachter Schutzmechanismus." Daher werden die Tiere mit einer Drohne und Wärmbildkamera aufgespürt.

Fast 100 Rehkitze in der Ostuckermark gerettet

Enrico Wolf ist bereits das 22. Mal in diesem Jahr im Einsatz – ehrenamtlich, wie die anderen Helferinnen und Helfer auch. "Viele Landwirte sind doch glücklich, wenn wir kommen", erzählt Wolf. Viele Landwirte würden daher auch mit einem besseren Gefühl durch die Wiesen fahren. Vorsichtig werden die Kitze mit Handschuhen in die Transportboxen gesetzt, sodass die Mütter von diesem Eingriff nichts mitbekommen. Nachdem die Landwirte die Felder fertig gemäht haben, werden die Tiere wieder zurück in die Freiheit gelassen. Fast 100 Rehkitze konnten in der Ostuckermark in diesem Jahr schon gerettet werden.

Problem mit getöteten Rehkitzen wiederholt sich jährlich

Das Problem mit den getöteten Rehkitzen wiederholt sich jedes Jahr, berichtet Jörg Kabelitz: "Wir haben ein Dilemma. Von der Biologie her müssen die Rehe jetzt die Kitze setzen. Der Landwirt muss jetzt mähen, wenn er energiereiches Futter für seine Tiere bekommen will." Deshalb werden die Rehkitzretter auch in den kommenden Tagen wieder in den Wiesen des Nationalparks Unteres Odertal suchen, bevor die Mähmaschinen am Morgen anrücken. Sendung: Antenne Brandenburg, 14.06.2023, 14:30 Uhr Mit Material von Riccardo Wittig