Ein Wildschwein in einem Swimmingpool hat Polizei und Feuerwehr in Neuenhagen (Märkisch-Oderland) auf den Plan gerufen. Anwohner entdeckten das Tier am Samstagmorgen auf ihrem Grundstück im Pool, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das etwa 40 bis 50 Kilo schwere Wildschwein wollte sich offenbar Abkühlung verschaffen, schaffte es aber nicht mehr selbstständig aus dem Wasser.

Anwohner und Feuerwehr ließen mehr Wasser in den Swimmingpool und holten das Tier anschließend mit einer Leiter und einer Fangschlinge heraus.