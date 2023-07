Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Brandenburg zwischen Friedland und dem Abzweig Zeust (Oder-Spree) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der 47 Jahre alte Mann am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 168 zunächst auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Fahrer eines ihm entgegenkommenden Pkw versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision mit seinem Anhänger allerdings nicht mehr verhindern, heißt es in einer Mitteilung der Direktion Ost.

Anschließend fuhr der Unfallverursacher gegen einen Baum und kam in einem Kornfeld zum Stehen. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste ins Klinikum nach Markendorf in Frankfurt (Oder) gebracht werden. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs erlitt keine Verletzungen.