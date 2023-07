Die Menschen in Zeuthen sind sauer: Seit fünf Jahren müssen sie am Bahnhof lange Umwege laufen, weil die Deutsche Bahn einen Fußgängertunnel baut, der nicht fertig wird. Inzwischen haben einige Geschäfte in der Umgebung geschlossen.

"Wir haben vor einem Jahr erfahren, dass wir eine Erblasserin aus Finowfurt haben, die selbst mal – wie sie offensichtlich fand – gut betreut worden ist", sagte Barnim-Landrat Daniel Kurth. Demnach habe sie in ihrem Testament festgelegt, dass ein Teil ihres Erbes dem Barnim zufließen soll. Einzige Voraussetzung, damit das Geld ausbezahlt werden konnte- war, dass die Menschen in Finowfurt durch den Kauf eines neuen Rettungswagens gut versorgt und immer gerettet werden können. "Das hat uns sehr erfreut, dass Menschen soweit vorausdenken und sagen, nach meinem Tod möchte ich, dass andere Leute, die in der Not sind, gerettet werden können", so Kurth.

Hintergrund war wohl eine Fahrt mit einem Rettungswagen vor zwölf Jahren. Damals musste Gentsch von ihrem Wochenendgrundstück am Üdersee per Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. In dem älteren Modell der damaligen Rettungsdienst-Flotte war das wohl keine so angenehme Sache. "Das war so holperig, dass beinahe aus dem Auto fiel. Und da war sie so verrückt und hat gesagt, wenn ich mal nicht mehr bin, dann kaufe ich dem Landkreis einen neuen Rettungswagen. Da hat sie nie von abgelassen", sagte Dirk Lengacker. Als guter Freund der damaligen Friseurmeisterin überreichte er am Donnerstag die Summe an den Kreis.