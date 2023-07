Es sollte ein Vorzeigeprojekt der deutsch-polnischen Zusammenarbeit werden und beide Länder verbinden, doch daraus wird in diesem Sommer wohl nichts: Der Start der geplanten Fährverbindung zwischen Aurith (Oder-Spree) und dem polnischen Urad ist erstmal verschoben worden.

Zwar ist das Schiff für den Fährverkehr am Freitag dem Amt Brieskow-Finkenheerd in Müllrose übergeben worden. Doch der Oder-Wasserpegel von derzeit 1,81 Metter sei zu niedrig, sagt Dirk Wesuls, Amtsdirektor von Brieskow-Finkenheerd. "Wir können nur zwischen Pegelständen von 2,75 bis 3,37 Meter fahren. Insofern haben wir zu wenig Wasser in der Oder. Man könnte zurzeit durchlaufen."

Das Amt habe Jahresstatistiken überprüft und festgestellt, ab wann die Fähre fahren werden kann. "Das wird wahrscheinlich Anfang September sein, so lautet der Plan."