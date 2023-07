Der Kreis Oder-Spree plant, rund 100 Geflüchtete in der Turnhalle des Oberstufenzentrums bei Fürstenwalde unterzubringen. Dagegen schlägt jetzt ein Teil der Schülerschaft Alarm. Sie sehen ihren Unterricht in Gefahr.

Rund 150 Schüler der Oberstufenzentrums Palmnicken haben am Montagvormittag in Fürstenwalde (Oder-Spree) gegen Pläne zur Umnutzung einer Turnhalle demonstriert. Das berichteten Reporter des rbb von vor Ort. Die Halle soll laut der Verwaltung des Kreises kurzfristig zu einer Notunterkunft für etwa 100 Geflüchtete werden.

Ende Juli sollen in eine neue Unterkunft am Strausberger Flughafen nach und nach 112 Geflüchtete einziehen. Die Stadt will sich der Herausforderung stellen - obwohl es auch dort Grenzen gibt. Von Marie Stumpf

Dies sei im neuen Schuljahr nicht mehr möglich, hieß es von den Demonstrierenden, die mit Protestschildern durch die Innenstadt gezogen waren. Sie forderten ein Mitspracherecht in den Beschlüssen. "Wir haben vor, dass unsere Stellung vertreten wird und das, was uns wichtig ist - und zwar unser Sportunterricht -, gesichert werden kann", sagte Schülersprecherin Skadi Jerominek.

Bürgermeister Matthias Rudolph (Wählervereinigung Bündnis Fürstenwalder Zukunft) hat stattdessen vorgeschlagen, eine Tennishalle in Fürstenwalde zu nutzen. "Dieses Tennis-Center ist schon mal von uns als Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete genutzt worden", so Rudolph am Montag am Rande der Demonstration. "Das zeigt, dass ja Möglichkeiten bestehen, die mit großer Wahrscheinlichkeit besser sind als die Sporthalle."