Ralf Lehmann (CDU), der Bürgermeister von Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland), verklagt die Stadt Bad Freienwalde. Das hat das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) dem rbb am Mittwoch bestätigt.

18-Jähriger gesteht 16-fache Brandstiftung in Rehfelde

Nach rbb- Informationen geht es in der Klage um einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von Bad Freienwalde im vergangenen Jahr. Darin war Lehmann aufgefordert worden, rund 62.000 Euro an die Stadt zurückzuzahlen, die er ihr durch die private Nutzung seines Dienstwagens vorenthalten haben soll. Diesen Beschluss ficht er nun an.

Ein Verhandlungstermin steht laut Gericht noch nicht fest. Die Stadtverordnetenversammlung will rbb-Recherchen zufolge an ihrer Rückzahlungsforderung festhalten. Bürgermeister Lehmann wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.

Noch im Dezember hatte er die Rückforderung der Stadt als "widerrechtlich" bezeichnet. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen zu der privaten Nutzung seines Dienstwagens waren im November vergangenen Jahres aufgrund eines fehlenden hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden.

Sendung: Antenne Brandenburg, 12.07.2023, 17:30 Uhr