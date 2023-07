Derzeit werde die Tiefgarage ausschließlich für Dienstautos der Stadtverwaltung sowie zur Lagerung von Akten und Hygieneartikeln genutzt, so Stahl weiter. Auch ein Kühlungssystem und ein geplantes Notstromaggregat nähme Platz ein. Demnach seien 15 der 26 Plätze dauerhaft belegt.

Zum neuen Rathaus in Bernau (Barnim) sollte eigentlich eine öffentlich nutzbare Tiefgarage gehören. Doch drei Jahre nach der Eröffnung hat noch immer kein Besucher die Tiefgarage genutzt: Bis vor Kurzem sei auf dem Display vor der Einfahrt durchgehend "besetzt" angezeigt worden, sagte Oberbürgermeister André Stahl (Linke) dem rbb.

Tesla will sein bisher einziges E-Auto-Werk in Europa ausbauen. Das Ziel ist eine Verdoppelung der Produktion von zunächst angepeilten 500.000 auf eine Million Autos im Jahr. Dafür nötig sind riesige Produktionshallen und 22.500 Mitarbeiter.

So will Tesla sein Werk zur größten deutschen Autofabrik ausbauen

Pläne in Grünheide

Die elf verbleibenden Flächen stehen der Öffentlichkeit Stahl zufolge kostenfrei zur Verfügung, doch das sei Bürgern auf Grund der falschen Anzeige scheinbar nicht bewusst. Um ihn Klarheit darüber zu schaffen, dass es freie Stellplätze gebe, müsse auch der eingebaute Parkautomat in Betrieb genommen werden, so Stahl.

Bis jetzt seien diesbezüglich noch keine Beschwerden eingegangen, sagte Stahl weiter. Bis zu zwei Stunden darf in der Tiefgarage kostenfrei die ganze Woche zwischen acht und 18 Uhr gepackt werden. Was Abhilfe schaffen könnte: In Bernau wird eine neue Stadthalle gebaut, im dazugehörigen Parkhaus und der Tiefgarage soll es ab Herbst 700 neue Parkplätze geben.

