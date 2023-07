Bundesweite Aktion - Zoll leitet 17 Strafverfahren wegen illegaler Beschäftigung in Ostbrandenburg ein

Di 04.07.23 | 11:46 Uhr

Bild: imago images/A.Hettrich

Mitarbeiter des Zolls sind am vergangenen Freitag bundesweit gegen illegale Beschäftigungen im Hotel- und Gaststättengewerbe vorgegangen. Ziel der Überprüfung war insbesondere die Einhaltung von sozialversicherungsrechtlichen Plichten und des Mindestlohns sowie die Aufdeckung illegaler Beschäftigung, Scheinselbstständigkeit und sogenannter Leistungsbetrug, wie Astrid Pinz vom Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Montag mitteilte.

Hohe Verdachtsfälle

Bei den Kontrollen in Ostbrandenburg - im Bereich Uckermark bis Cottbus und Frankfurt (Oder) bis Berliner Speckgürtel - seien demnach insgesamt 17 Strafverfahren wegen des Verdachts der illegalen Beschäftigung eingeleitet worden. Bei der ihr zufolge "hohen Zahl" an Strafverfahren handele es sich beim Hotel- und Gaststätten um einen personalintensiven Bereich mit viel Teilzeit- und Mindestlohn-Beschäftigungen, der für den Zoll einen Schwerpunkt auch hinsichtlich relativ hoher Verdachtsfälle darstelle. Immer wieder würden in diesen Branchen Verstöße in den unterschiedlichsten Manipulations- und Begehungsformen festgestellt.

Insgesamt seien am Freitag 63 Zöllner des Hauptzollamts im Einsatz gewesen. Kontrolliert wurde laut Pinz ab Mittag bis in die Abendstunden hinein. In einem Fall in Märkisch-Oderland habe ein Mann beim Eintreffen die Flucht ergriffen und sei aus dem Fenster gesprungen, informierte Pinz. Beamte hätten den Mann aber stellen können.

In einem anderen Fall im Nordosten Brandenburgs sei zudem ein Arbeitnehmer kontrolliert worden, der ebenfalls keine Aufenthaltsgenehmigung habe vorweisen können und der zudem zur Festnahme ausgeschrieben gewesen sei.

Weitere Prüfungen angekündigt

An die durchgeführten Kontrollen vor Ort schließen sich umfangreiche Nachprüfungen an, so das Hauptzollamt. Dabei sollen die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen und weiter Geschäftsunterlagen geprüft werden.

Die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung durch die Abteilung "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" (FKS) der Zollverwaltung trage durch umfangreiche Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen, wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) betonte. Die Prüfungen würden risikoorientiert erfolgen: In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führe die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorge damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche, heißt es weiter. Erst am 25. April wurde dabei auch das Baugewerbe in Ostbrandenburg besonders kontrolliert.