Die Bundespolizei hat bereits am Freitagabend in Brandenburg einen Transporter mit 34 Geflüchteten gestoppt. Wie es am Montag in einer Mitteilung heißt, sollte das aus Polen kommende Fahrzeug mit deutscher Zulassung am Freitagabend auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) kontrolliert werden. Der Fahrer reagierte den Angaben zufolge nicht auf die Anhaltesignale der Beamten, beschleunigte und floh mit hoher Geschwindigkeit.