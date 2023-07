Das Unwetter am Montagabend hat im Werneuchener Ortsteil Krummensee (Barnim) große Schäden angerichtet. Wie der zuständige Bürgermeister Frank Kulicke am Dienstag dem rbb sagte, habe der Sturm punktuell mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde in der 400-Einwohner-Gemeinde gewütet. "Wir vermuten, dass ein starkes Wind-Ereignis - eine Windhose oder wie man es auch immer nennen will - durch den Ort gegangen ist, und zwar über die gesamte Breite und Länge bis hinüber nach Wegendorf. Bäume wurden wie Streichhölzer umgeknickt, sind in der Mitte durchgebrochen, wurden entwurzelt." Der ARD-Wetterdienst konnte am Dienstag noch keine Angaben dazu machen, ob tatsächlich eine Windhose für die Zerstörungen verantwortlich war.

Allein in Krummensee sind Schätzungen des Bürgermeisters zufolge rund 100 Bäume umgefallen. "Einige Grundstücke sehen aus wie ein Mikado-Haufen, da liegen die Bäume kreuz und quer, so Kulicke (Unabhängige Wählergruppe Werneuchen).