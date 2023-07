Historische Wandmalereien in Frankfurter Friedenskirche für Forscher zugänglich

Die Stadt Frankfurt (Oder) kann jetzt historische Malereien im Giebel der Friedenskirche untersuchen. Ein Gerüst ermöglicht es Forschern, die Kunstwerke zu begutachten und die Ergebnisse später in einer Ausstellung vorzustellen.

In der Friedenskirche in Frankfurt (Oder) werden ab Dienstag nach 650 Jahren historische Malereien freigelegt. Um den Zugang zum Giebel zu ermöglichen, hat die Stadt Frankfurt mit Fördergeldern der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und des Landes Brandenburg in ein 16 Meter hohes Gerüst investiert. Anfang der 90er Jahre wurden die Malereien bei der Sanierung des Dachstuhls entdeckt. Doch bislang waren sie aufgrund von Baumaßnahmen nicht zugänglich.

Nun sollen die Geheimnisse der Malereien vom Institut für Bauforschung und Bauerhaltung der Fachhochschule in Potsdam nachhaltig erforscht werden. Unter anderem wird das Forscherteam langfristige Veränderungen an den Malereien beobachten und herausfinden, wie sich diese zukünftig vor Umwelteinflüssen bestmöglich schützen lassen. Eingriffe an den Originalen seien nicht geplant, sagte Leiter der Forschung, Jens Raue, dem rbb. Das Stichwort laute hierbei: "Zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden".

Die Methoden hätten den Vorteil, dass man keinerlei Beschädigung am Original vornehmen muss. "Es wird dabei nicht verändert und es wird auch nicht reduziert, also es wird nichts weggenommen. Das ist ein großer Vorteil, der uns ganz wichtig ist", so der Forschungsleiter.