Zoll entdeckt 1,5 Millionen Zigaretten in Kleintransporter

Do 20.07.23 | 12:22 Uhr

Zollbeamte haben in der Nacht zu Donnerstag bei einer Zollkontrolle auf der Bundesautobahn 12 etwa 1,5 Millionen unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt. Diese befanden sich in einem Kleintransporter, wie das Hauptzollamt am Donnerstag mitteilte.