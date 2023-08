Immer mehr Unterwasserpflanzen in Brandenburger Seen

In Brandenburger Seen gibt es wieder mehr Diversität an Unterwasserpflanzen. Derzeit erforschen Ökologen am Müggelsee in Berlin-Rahnsdorf Kraut-Arten, die es seit fast 100 Jahren nicht mehr gegeben hat. Das sei aus ökologischer Sicht ein sehr gutes Zeichen, sagte Jonas Mauch, Forscher am Leibniz-Institut für Gewässerökologie, am Montag dem rbb.

Dem Ökologen zufolge wartet das Forschungsteam schon seit Jahren auf die Rückkehr der Pflanzen. Lange Zeit seien diverse Arten aus Brandenburger Seen verschwunden. Das habe unter anderem an ungeklärten Abwässern und landschaftlichem Dünger in den Gewässern gelegen. Doch die Pflanzen seien für das Ökosystem wichtig. Sie bieten unter anderem Lebensraum für Fische und dämmen schädliche Algen ein.