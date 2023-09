Afrikanische Schweinepest in großen Teilen der Sperrgebiete Brandenburgs überwunden

Neuer Erfolg im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest in Brandenburg: In zwei Landkreisen sollen Sperrzonen aufgehoben werden. Erste Schutzzäune werden bereits ab Freitag abgebaut. An anderen Stellen ist man vorsichtiger.