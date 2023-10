60 Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Dienstagabend in Beeskow (Oder-Spree) insgesamt 29 Menschen aus ihren Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus gerettet. Grund dafür war ein Feuer im Keller des Wohnblocks. Dieser habe in voller Ausdehnung gebrannt, wie ein Polizeisprecher dem rbb vor Ort mitteilte.