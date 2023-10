So 22.10.23 | 11:43 Uhr

Eine 31 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Wie die Brandenburger Polizei am Sonntag mitteilte, ist die Frau am Samstag aus unbekannter Ursache auf der Landstraße 33 zwischem Manschnow und Letschin mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert.

Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Im Unfallwagen befand sich auch ihr zwei Jahre alter Sohn. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in eine nahegelegene Klinik gebracht.