Unbekannte haben in Frankfurt (Oder) einen Fahrscheinkontrolleur aus einem Linienbus geschubst und verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ließ sich der Mann Fahrscheine zeigen, als der Bus eine Haltestelle ansteuerte und die Türen öffnete. Plötzlich sprangen zwei junge Männer den 41 Jahre alten Kontrolleur an und warfen ihn aus dem Bus.