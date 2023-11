Der Zoll hat in Altglietzen (Märkisch-Oderland) einen Kleintransporter mit fast einer Tonne Feuerwerkskörper aus dem Verkehr gezogen. Wie das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) am Dienstag mitteilte, haben Beamte das Fahrzeug in der vergangenen Woche auf der Bundesstraße B158A - in der Nähe des Grenzübergangs Hohenwutzen - kontrolliert. Dabei habe der Fahrer angegeben, Feuerwerkskörper geladen zu haben.