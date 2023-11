Arbeitsmodelle der Zukunft - So stellt sich eine Schwedter Augenärztin dem Ärztemangel

Mi 01.11.23 | 15:00 Uhr

dpa/S.Gollnow Video: rbb24 Brandenburg aktuell | 31.10.2023 | Riccardo Wittig | Bild: dpa/S.Gollnow

Immer wieder finden niedergelassene Ärzte, die kurz vor der Rente stehen, keinen Nachfolger. Die Folge: Praxisschließungen. In Brandenburg sind in der Regel ländliche Regionen betroffen. In der Uckermark hat man einen Lösungsansatz gefunden.

Mit neuen Arbeitszeitmodellen, Stipendien oder Finanzierungspaketen könnte es in Zukunft besser gelingen, junge Ärzte in ländliche Regionen zu locken. Mit einem modernen Arbeitsmodell hofft auch ein medizinisches Versorgungszentrum mit mehreren Ärzten und Niederlassungen in Schwedt (Uckermark) den drohenden Praxisschließungen entgegenzuwirken. Derzeit gelten bereits 20 Städte in Brandenburg als bedrohlich unterversorgt. Einzelne Arztpraxen seien ein Auslaufmodell, sagte Leiterin Konstanze Fischer dem rbb. Auch weil junge Menschen gerne gemeinschaftlich arbeiten würden. "Das macht schon sehr viel mehr Spaß, wenn man sich kollegial austauschen kann und Leistungen auf mehrere Schultern verteilen kann", so Fischer. Vor 30 Jahren hat sie sich als Augenärztin in Schwedt niedergelassen. Zwei junge Ärzte konnte Augenärztin Konstanze Fischer mit ihrem Modell bislang für Schwedt gewinnen.

Auch das wirtschaftliche Risiko würde sich durch die Zusammenarbeit an mehreren Standorten vermindern. "Kollegen können angestellt arbeiten, gehen aber nicht eigene finanzielle Risiken ein", erklärte Fischer. Trotzdem würden sie im Schwedter Versorgungszentrum Teil einer privaten Wirtschaftsstruktur bleiben.

Dem demografischen Wandel gerecht werden

Eine eigene Praxis zu betreiben sei auch für Kollegin Gesine Schönitz nicht möglich. Dennoch habe sich die 38-jährige Augenärztin geregelte Arbeitszeiten und mehr Zeit für ihre Familie gewünscht. In Schwedt hat sie den Ausgleich gefunden - dort arbeitet sie nun 30 Stunden die Woche und habe Freude an der Natur gefunden.

Nach der Schule hatte die gebürtige Uckermärkerin ihrer Heimat den Rücken gekehrt. "Als junger Mensch hat es mich rausgetrieben. Ich wollte erleben, entdecken und die Welt erkunden", sagte Schönitz dem rbb. Erst jetzt habe sie die Vorteile von einem Leben auf dem Land wahrgenommen: "Wie schön unsere Natur ist und wie schön es ist für die Kinder, dass sie hier groß werden." Schönitz sehe in dem neuen Arbeitsmodell eine Lösung für die Zukunft. Der demografische Wandel würde auch in Zukunft einen noch größeren Versorgungsaufwand fordern. Diesem müsse man gerecht werden. "Das können wir nur mit kreativen Lösungen, mit einem guten Patientenmanagement und natürlich auch mit Engagement und Spaß an der Arbeit irgendwie bewältigen."

Gewissheit über Nachfolge

Eine Lösung für die Zukunft ihrer Praxis hat auch Elke Piech gefunden. Sie betreibt in Angermünde eine Praxisgemeinschaft und teilt sich Personal und Gerätschaften mit dem Zentrum. "Wir sind alle nach der Wendezeit in die Niederlassungen gegangen und sind jetzt alle so weit, dass wir in Rente gehen und die meisten von uns finden keinen Nachfolger", sagte Piech. Obwohl es in vielen ländlichen Regionen an Ärzten mangelt, ist für ihre Nachfolge bereits gesorgt. Denn durch die Zusammenarbeit mit dem Versorgungszentrum Konstanze Fischer hat sich bereits ein Kandidat gefunden, der ihren Posten übernehmen wird. Mit dem neuen Modell sei die Uckermark laut Fischer mit Augenärzten erstmals gut aufgestellt. Rheumatologen, Haut, Zahn und Hausärzte würden derzeit noch fehlen. Ob das neue Modell auch diese Bereiche decken kann, wird sich herausstellen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 01.11.2023, 14:12 Uhr Mit Material von Riccardo Wittig