Der Weihnachtsmann geht mit der Zeit: Anstelle von Rentieren und Schlitten ist er am Dienstag mit einem gelben Elektro-Gefährt der Post in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) angekommen. Dort haben ihn bereits rund 10.000 Wunschzettel erwartet, wie die Deutsche Post mitteilte. Bis Heiligabend beantwortet der Weihnachtsmann mit einem Team von 20 Helferinnen die Briefe, die ihm Kinder aus aller Welt schreiben. Die Briefe sollten bis zum zweiten Advent (10. Dezember) in der Filiale eingehen.