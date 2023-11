Unbekannter soll Achtjährigen in Toilette gezogen und sexuell belästigt haben

Die Kriminalpolizei ermittelt seit dem vergangenen Wochenende im Fall einer sexuellen Belästigung an einem Achtjährigen. Nach Angaben der Direktion Ost wollte der Junge am Samstagnachmittag eine mobile Toilette benutzen. Da diese besetzt war, klopfte er an deren Tür. Ein bislang unbekannter Mann habe geöffnet, das Kind ins Innere gezogen und ihn dort im Genitalbereich berührt.