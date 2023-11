Stiftung will Wald in Neuzelle umbauen und vor Bränden und Klimawandel schützen

Waldumbau in Brandenburg

Die Stiftung Stift Neuzelle will ihren Wald umbauen und für den Klimawandel wappnen. Ziel sei es, die rund 9.000 Hektar Wald in Neuzelle (Oder-Spree) dauerhaft zu erhalten, sagte Geschäftsführer Nobert Kannowski am Montag dem rbb.

Dafür sollen die bestehenden rund 200 Hektar Eichenwald ausgeweitet werden, da die Bäume besser mit der zunehmenden Trockenheit umgehen können. "Wir begründen unter den Kiefern neue Eichenbestände, die dann unter dem Schutz der Kiefer heranwachsen", sagte Kannowski. "Das ist ein langwieriges Projekt und keine Sache von fünf oder zehn Jahren.“

Das Saatgut komme aus den eigenen Beständen, so der Geschäftsführer. Die forstliche Behörde kontrolliere die Qualität des Saatguts, das später in die Baumschulen komme, wo die Eichen gezogen würden.