Ein 19-jähriger Mann soll am Donnerstagabend in Schwedt (Uckermark) auf seine beiden Eltern mit einem Messer eingestochen und sie verletzt haben. Wie die Polizeidirektion Ost am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der gemeinsamen Wohnung der Familie im Süden der uckermärkischen Stadt.