Ein 15 Jahre alter Jugendlicher soll in Frankfurt (Oder) einen Raubüberfall auf die Postfiliale am Hansaplatz begangen haben. Wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte, sei der Jugendliche in den Fokus der Ermittlungen geraten. Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung seien Beweismittel gefunden worden.

Er entspreche dem Erscheinungsbild des Gesuchten und sei am Tag des Überfalls am 4. Dezember in unmittelbarer Tatortnähe von Polizisten angesprochen worden.