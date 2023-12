Ein 87-Jähriger ist am Montagabend an den Folgen eines Autounfalls in Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) gestorben. Der Mann war am Mittag aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.