Allein am Standort Strausberg gibt es acht bestätigte Fälle von Corona. 76 Kontaktpersonen wurden bisher identifiziert. Deshalb beginnt am Mittwoch die Grundausbildung der neuen Rekruten nicht in den Kasernen, sondern zu Hause. Angeordnet ist für alle strenge häusliche Quarantäne für die nächsten 14 Tage. Wer dann symptomfrei ist, muss sich in seinem Ausbildungstruppenteil melden.

Anschließend wird die Grundausbildung im Schnellverfahren durchgeführt: sechs Wochen lang, auch an den Wochenenden. Heimfahrten werden gestrichen. Die Ansteckungsgefahr sei zu hoch, hieß es vom Führungskommando. Gelöbnisse in der Öffentlichkeit wird es nicht geben.

Sendung: Antenne Brandenburg, 31.03.2020, 06:30 Uhr.