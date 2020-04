rbb Video: Brandenburg aktuell | 20.04.2020 | Michael Lietz | Bild: rbb

Wichern-Diakonie Frankfurt (Oder) - Behinderten-Wohngruppen bemühen sich um Alltag

20.04.20 | 18:29 Uhr

In der Frankfurter Wichern-Diakonie darf nicht mehr gearbeitet werden. Tagesstrukturen drohen zu verfallen. Doch auch im neuen Alltag soll die Selbständigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner mit Behinderungen bewahrt werden. Von Michael Lietz





Seit Beginn der Corona-Krise sind Werkstätten geschlossen, in denen Menschen mit Behinderungen arbeiten. Bei manchen von ihnen ist das Immunsystem stark geschwächt, deshalb zählen sie zu den Risikogruppen. Doch der Werkstattalltag gibt vielen eine Tagesstruktur, die nun zu verfallen droht, auch in den Werkstätten in Frankfurt (Oder). Dort arbeiten sie normalerweise mit Keramik oder setzen Teile zusammen als Industriemontage. Sie machen Holzarbeiten oder stellen Formsteine für Restaurierungen - etwa von Kirchen - her. Die Mitarbeiter versuchen, dem Verlust der Arbeit mit Projekten entgegenzuwirken.



Bild: rbb

Arbeit am Küchentisch

Ein bisschen Alltag ist Roswitha Gaetke und Andrea Rode noch geblieben. Beide bauen Holzklammern zusammen, immer wieder die gleichen Handgriffe. Die Arbeit, die sie sonst gemeinsam mit ihren Kollegen in einer großen Werkstatt machen, haben sich beide mit in die Wohnstätte nehmen dürfen. Sie erledigen sie nun am Küchentisch in der Wohngruppe. Auch Andreas Mühlichen ist mitgekommen in die Unterkunft. So lange die Werkstatt geschlossen bleiben muss, hilft der Vorarbeiter in der Wohnstätte aus. 48 Menschen leben in den Wohngruppen, sie alle sind nun ohne ihre regelmäßige Beschäftigung. Doch geregelte Arbeit, sagt er, sei gerade hier wichtig. "Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun, dass man sich wert fühlt, noch nützlich zu sein, dass man gebraucht wird und wichtig ist", sagt er.

Bild: rbb

Möbel aus Paletten

Auch der Job von Christian Krüger und Holger Kuhnert ist wichtig. Endlich haben sie mal Zeit, gemeinsam mit ihrem Tischler die Holzmöbel für den Garten zu bauen. "Wir mussten es absägen und schleifen und dann malern", erzählen sie. "Zum Schluss habe wir es ganz allein mit dem Akkuschrauber festgeschraubt."

Improvisierte Ladentheke

Wegen der Ansteckungsgefahr dürfen die Bewohner derzeit auch nicht selbständig einkaufen gehen. Die Wichern-Diakonie hat deshalb einen provisorischen Konsum eingerichtet. Kurt Borowski hilft der Wohnstättenleiterin beim Einräumen. Endlich was zu tun, ihm fehlt die Arbeit in den Gronefeler Werkstätten besonders. "Weil ich meine Arbeitskolleginnen und -Kollegen vermisse", sagt er.

Bezahlt wird mit dem Geld, was die Bewohner in den Werkstätten verdienen. Süßigkeiten als Nervennahrung oder auch mal ein Bier - Borowski hat sich gerade eins in den Einkaufskorb gepackt. "Manchmal kann man Sachen nur im Suff ertragen. Das ist bei der Corona-Pandemie genau so. Wirklich", sagt er.

Bild: rbb

Musik vor der Tür

Auch Musik vertreibt die Zeit - mit Abstand vor der Tür: Wenn gerade Langeweile aufkommt, packt Vorarbeiter Andreas Mühlichen sein Banjo aus und ein paar Bewohner des Humboldt-Ecks, einer der Wohnstätte der Wichern-Diakonie, stimmen mit ein. Der Töpfermarkt im Juni wird sicher ausfallen. Damit bricht den Werkstätten eine wichtige Einnahmequelle weg. Wohl erst im Mai werden Mitarbeiter und Bewohner an ihre Arbeitsplätze in den Gonefelder Werkstätten in Frankfurt zurückkehren können.