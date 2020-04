Nach einer Häufung von Infektionsfällen sind in der Bernauer Brandenburgklinik am Ostermontag zwei Patienten mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Wie der Landkreis mitteilte, handelt es sich um einen 75 und einen 77 Jahre alten Patienten. In beiden Fällen soll es schwere Vorerkrankungen gegeben haben. Damit steigt der Zahl der Toten [kkm.brandenburg.de] im Barnim, nach Angaben des Krisenmanagements des Landes, auf insgesamt sieben an.