Das hat vor allem zu einem geführt: zu vielen Müllhäufen und -tüten im Wald. In diesem Jahr mutmaßlich noch einige mehr als sonst, sagt Jonathan Etzold, Kreisvorsitzender des Nabu Barnim. "Gerade im Früher passiert es öfter, dass Menschen in ihren Häusern und Kleingärten sauber machen und dann ist es schade, wenn die Recyclinghöfe gerade zu haben" Die Folge sei dann: eine große Sauerei.

Frühjahrsputz - und dann: Wohin mit dem Müll? Diese Frage dürften sich in den vergangenen Wochen viele Menschen im Land gestellt haben. Gerade jetzt, wo so mancher daheim Zeit zum Entrümpeln hat. In einigen Landkreisen in Brandenburg hatten die Annahmestellen der Recycling aber geschlossen.

Wegen der Corona-Krise waren die Annahmestellen im Barnim - anders als in anderen Landkreisen - für knapp einen Monat geschlossen. Dass dies zu mehr Müll in den Wäldern führte, glaubt Christian Mehnert, Geschäftsführer der zuständigen Barnimer Dienstleistungsgesellschaft jedoch nicht: "Wir haben in den letzten Jahren mit einem deutlichen Anstieg von Müllablagerungen in den Wäldern und an anderen Orten zu kämpfen, und die haben mit der Corona-Situation, wie wir sie heute haben, gar nichts zu tun." Dennoch ist auch der Geschäftsführer froh, dass die beiden Recyclinghöfe in Bernau und Eberswalde wieder geöffnet sind.